「テイスト・オブ・ツクバ神楽月ステージハーキュリークラス」は、筑波で開催される全ての2輪レースにおいて最速のカテゴリーです。最近は鉄のオリジナルフレームマシンが続々登場し、スリリングなレースが展開されています。表彰台を目指す注目のライダーを紹介します！ #99 國川選手 「パッケージテイストオブつくばの黄色」といえばイエローコーン