ハッピーマンはCWコースで6F82秒1〜1F11秒7。直線は追走してきたタナスーペルノーバ（3歳未勝利）と並んで、手応え優勢のまま併入した。手綱を取った寺島師は「週末の坂路で反応が凄く良かったので、今朝は無理せず。時計もちょうど良かった」と笑顔。マイルへの距離延長が鍵だが、「昨秋から力みがなくなった。これなら距離を延ばす方向にいっても」と前向きに展望した。