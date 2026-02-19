ブライアンセンスはWコースで併せ馬。4馬身先行したソードマスター（4歳1勝クラス）と馬なりのまま併入に持ち込んだ。6F84秒0〜1F11秒6をマークし、斎藤誠師は「凄くいい動き。6歳でも元気いっぱいだし、しっかり仕上がった」と好感触。24年9月以降は右回りの中距離戦を中心に使われてきただけに「あとは左回りのワンターンに対応してくれれば」と語っていた。