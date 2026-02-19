オメガギネスはポリトラックで最終追い。全体時計6F83秒6は控えめながら、ラスト1Fは11秒7とスムーズに加速した。安田師は「順調です。疲れが残らないようにする程度。すでに競馬が近いと感づいているので、集中力を持続させるようにしている。この馬には（放牧を挟んで入厩から）10日競馬が気性的に合っている」と手応え十分。休み明けの根岸Sを叩いてさらに気配が上向いた。