ロングランはWコースで併せ馬を消化した。道中はソナタン（4歳1勝クラス）を5馬身追走。直線は僚馬の内からスムーズに加速し併入した。馬なりで6F83秒1〜1F11秒6。またがった荻野極は「気持ちが大人びている。馬なりで整えて良い感触」と納得の表情。ダートは22年3月以来、3年11カ月ぶりになるが「芝で良いスピードがあるので以前より走れるのでは」と期待していた。