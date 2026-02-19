ロードクロンヌは栗東に駆けつけた横山和を背にCWコースで単走追い。活気あふれる走りで6F84秒5〜1F11秒8を計時した。鞍上は「前走の時点で高いレベルで来ていると思っていたが1回使って、もう一ついい雰囲気になっている」とさらなる上昇を感じ取った様子。四位師も「意図する追い切りができた。直線仕掛けたら、いくらでも伸びていきそうな感じだった」と満足げだった。