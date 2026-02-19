2年前の覇者ペプチドナイルは富田を背に坂路を駆け上がった。ラストは気合をつけ、1F12秒1とシャープに伸びた。武英師は「週末にしっかりやったので1Fを伸ばすイメージ。仕掛けた時の反応はいい頃に戻っている」と上昇気配をアピール。前走チャンピオンズCは展開が向かず12着。「放牧から帰ってきていい動きだし、まだまだやれる」と力強かった。タイトル奪還へ態勢は整った。