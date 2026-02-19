サイモンザナドゥは池添を背にCWコースで併せ馬。後方からダブルジョーク（6歳3勝クラス）が迫ってきたが、寄せ付けず1馬身先着した。時計は6F84秒1〜1F11秒7。鞍上は「息遣いが良くなっている」と感触を口にする。前走プロキオンS（9着）の敗因は落鉄の影響と明確。小林師は「前走は悔しかった。取り立てて言うことがないぐらい、いい意味で順調」と好況を伝えた。