定年引退を迎える佐々木師が最後のG1に送り出すラムジェットは、坂路で4F53秒5〜1F12秒4をマーク。指揮官は「見ている感じでは遅いけど、時計は速い。体幹がしっかりしてきた」と目を細める。「前走（チャンピオンズC）は全く条件が合わない中で3着。しまいの切れがいいので、条件はかなり好転する」と24年ヒヤシンスS（1着）以来となる当舞台でビッグタイトルを狙う。