昨年のダート2冠馬ナチュラルライズはWコース単走で5F66秒4〜1F11秒9（強め）。いつもほど頭は高くなく、ラストの直線は力感満点に伸び切った。先週に続いて騎乗した横山武は「何か一つ工夫しようということでメンコを外してみました。正直なところ、凄く一変したと思わないですが、多少なりとも反応は先週よりはマシかな…という感じです」と良化を感じ取っていた。