国枝厩舎最後のG1挑戦となるシックスペンスはWコース併せ馬で6F81秒8〜1F11秒5。手綱を取った戸崎は「状態が凄く良さそうな感じ。乗りやすかったし、気持ち良さそうに走っていた。国枝先生にはお世話になったし恩返しできれば」と意気込み。国枝師は「少し左にモタれていたが迫力は増している。しまいの脚が良かった？しまい良ければ全て良し」と語り、笑いを誘った。