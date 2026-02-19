チャンピオンズC10着のペリエールはWコースを馬なりで6F81秒7〜1F11秒5。ワンダラー（4歳3勝クラス）の2馬身後ろで折り合い、内から手応え十分に併入した。騎乗した佐々木は「先週だいぶやったので調整程度。今回の方が調子が一段上がっている。チャンピオンズCは距離が若干長いかな？という中で内容は凄く良かった。1600メートルに戻るのはプラスと思う」と前向きだった。