【ミラノ共同】バンス米副大統領は17日のFOXニュースの番組で、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー女子、中国代表谷愛凌について「米国で育ち、教育制度や自由、権利の恩恵を受けた」選手は米国のために競技すべきだと述べた。谷は米国生まれで米中にルーツを持ち、今大会は銀メダル2個を獲得している。米代表から中国代表に転じ、前回2022年北京冬季大会では金2個、銀1個に輝いた。ファッションモデルもこなす