ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１８日（日本時間１９日未明）、カーリング女子１次リーグでフォルティウスの選手で構成された日本が２０２２年北京五輪金メダルのイギリスに３−９で敗れて通算１勝７敗となった。６点差をつけられた第８エンド終了時に「コンシード」で相手の勝ちを認めた。日本はすでに今大会での１次リーグ敗退が決まっており、１８日（日本時間１９日夜）の最終戦で中国と対戦する。（デジタル編集部）