日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は栗東取材班の田井秀一（33）が担当。フェブラリーSに出走するロードクロンヌ（牡5＝四位）を手掛ける安部雄一郎厩務員（45）を取り上げる。“勝負の一年”と位置付ける今年に懸ける思いに迫った。323日ぶりの勝利の美酒に酔いしれたプロキオンS。引き揚げてきたロードクロンヌの首筋を、安部厩務員は何