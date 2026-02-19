銀メダルを手にして笑みを浮かべるグー(C)Getty Images思わぬ問いかけに黙っていなかった。現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ビッグエアで、中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）は、179.00点のハイスコアを記録。惜しくもトップのメーガン・オールダム（カナダ）には及ばなかったものの、スロープスタイルに続く今大会2つ目の銀メダルを獲得した。【動画】黒キャミ姿でくつろぎなが