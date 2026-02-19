最終的な決断を下したペルティーレ氏(C)Getty Images当事者たちの不満を招く決断だった。現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子スーパーチームは、最終ラウンドの途中から強まった大雪により競技が中断。最終的に第2ラウンド終了時点での順位が採用され、メダルの行方が決まった。 【関連記事】「恥ずべき！」金獲得のオーストリア解説者も不満波紋を呼んだスキージャンプの“打ち切り”に異