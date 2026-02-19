■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック女子3000m順位決定戦（19日、アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えるショートトラック女子3000mリレー順位決定戦が19日に行われて、日本は順位決定戦で2着に入り、6位となった。1チーム4人が出場し、タッチをつなぎながら1人ずつ滑る。 タッチの回数やタイミングは自由となっ