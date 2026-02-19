アメリカが計画している台湾への大規模な武器の売却が、4月に予定されるトランプ大統領の中国訪問への影響の懸念から、「宙に浮いた状態」となっているとアメリカメディアが報じました。トランプ政権は去年12月、台湾に対して総額で111億ドル規模の武器の売却を発表しています。この計画について、ウォール・ストリート・ジャーナルは18日、「4月に予定されているトランプ大統領の中国訪問に影響を与える懸念から宙に浮いた状態と