第2次内閣の初閣議を終え、写真に納まる高市早苗首相（前列中央）と閣僚ら＝18日午後11時14分、首相官邸高市早苗首相は18日夜の初閣議で、第2次内閣の基本方針を決めた。「日本と日本人の底力を信じてやまない者として『日本列島を強く豊かに』する」と表明した。強い経済の実現や地方活性化、外交・防衛・情報力の強化を柱に据えた。「責任ある積極財政」の考えの下、財政の持続可能性に配慮しながら、戦略的な財政出動により