■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ イギリスー日本（日本時間19日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！カーリング女子の予選リーグが行われ、すでに敗退が決定している女子日本代表（チームランキング9位）は同21位のイギリスに3−9で敗れ、残り1試合を残し1勝7敗とな