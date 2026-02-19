天皇賞・春につながる長距離重賞「第76回ダイヤモンドS」の最終追いが行われ、ホーエリート（牝5＝田島）は戸崎を背にWコースで併せ馬を消化した。馬なりながら力強いフットワークで6F83秒1〜1F12秒3を計時。ラストは僚馬ラファールドール（5歳2勝クラス）にきっちり先着した。「動きはいつも通り。ジョッキーに感触をつかんでもらった」と田島師。ステイヤーズSに続く重賞連勝が懸かる一戦へ「総合力が高いタイプ。東京も問題