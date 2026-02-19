▼ヴェルテンベルク（宮本師）中間は意欲的な調教ができているので最終追いは坂路で流す程度。ハンデも手ごろなので期待している。▼ヴォランテ（羽月師）調教の動きはピリッとしなくても近走は3000メートル以上の距離で結果が出ていますからね。前走と同じ出来で臨めます。▼サスツルギ（屋敷助手）追い切りに関しては完璧で言うことないです。ハミを替えてコントロールが利きやすくなった。転厩してからの感覚は一番良い。