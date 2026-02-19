【イタリア・リビーニョ１８日発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、長谷川帝勝（２０＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が８２・１３点で銀メダルを獲得した。同種目の日本勢で初めて表彰台を勝ち取ったスノーボーダーは、カルチャーと競技の両面から自身のスキルアップに着手。誰にも負けない練習量で進化を遂げた。昨年１２月には左ヒザを痛めた影響で約１