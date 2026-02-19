◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)カーリング女子予選リーグを戦う日本は、イギリスに完敗。5連敗で通算1勝7敗となりました。第2エンドに相手の好ショットもあり、3点のビッグエンドを許すと、続くエンドもスチールを許し、4点の劣勢へ。第4エンドは複数得点のチャンスでしたが、スキップ吉村紗也香選手のラストショットがミスになり、1点止まり。続くエンドは2点を奪われ