巨人・石塚裕惺内野手（１９）が１８日、休日返上の自主練習を行った。セルラーの室内でフリー打撃など１時間超、汗を流した。沖縄キャンプの対外試合２戦では計６打数無安打、１打点。目標の開幕１軍入りへ「５番勝負」に臨む。午前１０時過ぎに泉口、小浜とともに球場入り。赤いリストバンドをはめた半袖姿で登場し「ダラダラするのが嫌いなので」と、宮崎キャンプ中の４日に続く休日返上だ。「４番・三塁」を任された練習試