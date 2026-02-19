◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート・ショートトラック（１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）決勝進出を逃し、５位から８位を決める順位決定戦に回った日本は金井莉佳（日大）、中島未莉（トヨタ自動車）、渡辺碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）で臨み、４分１１秒３８５の２着でゴールした。最後尾からのスタートとなったが、途中で米国の転倒があるなどして順位を上げた。日本はこ