「阪神２軍春季キャンプ」（１８日、具志川）阪神の具志川キャンプは第４クール２日目を迎えた。１７日に行われる予定だったＤｅＮＡ戦が天候不良により中止となり、登板予定だった、能登や今朝丸らがシート打撃に登板。また、「右脚の肉離れ」でリハビリ中のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が初めて屋外でフリー打撃を行った。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−この日はシート打撃が行われた。「