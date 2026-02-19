「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）阪神の町田隼乙捕手（２２）が、シート打撃で豪快な一発を放った。昨秋のフェニックスリーグで左人さし指を負傷し、１４日の中日戦（具志川）で実戦復帰を果たしていた中、会心の一撃で万全な状態をアピールした。打った瞬間だった。「感触はよかったので。風も結構フォロー（追い風）だったので良かったです。あまり力みすぎないように」と今朝丸の初球スライダーを捉えた。打球は一