【亀山つとむCHECK！】西武を戦力外となった元山が新天地の阪神でイキイキとした姿を見せている。シート打撃では投球に角度がある長身のラグズデールから2安打。コンパクトな中距離打者という持ち味を発揮した。どこでも守れるスーパーサブとして、阪神は戦力外になると同時に、獲得に動いた。攻守の潜在能力は高く評価されている。だが、ポジションはこれから自分で勝ち取っていかないといけない。その意味でもオープン戦前