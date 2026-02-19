「日本ハム春季キャンプ」（１８日、名護）日本ハム・達が恩師の来訪に決意を新たにした。天理高時代に指導を受けた現大院大監督の中村良二氏が見守る中、ブルペン入り。３７球を投じ、「集中しないと怒られる。試合より緊張感があった」と振り返った。「（高校時代に）厳しくしていたんですけど、大人になりましたね」と成長を喜んだ中村氏。活躍していい報告を、と問われた達は「そうっすね。今シーズン」と飛躍を誓った。