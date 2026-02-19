阪神・岩貞が新球種に手応えをつかんだ。シート打撃に登板し、梅野とのバッテリーで打者4人と対戦。安打性は木浪に許した右中間への二塁打のみで「きょうは自分の中ではこのボールのこれと意識して意図のあるボールを投げられたので良かった」とうなずいた。球種やコースなど詳細は明かさなかったが、新球種にも着手中。春季キャンプ期間中はすでにブルペンで600球以上を投げ込んでおり「自分の仕事を全うしたい」と冷静に見据