阪神・ブルペン全員でピンチを乗り切る。ドリスがシート打撃に登板し、打者5人との対戦で安打性は1本のみ。中野に右前打を許したものの、熊谷と谷端からは空振り三振を奪い「真っすぐの球速も出ていた。ツーシームも良かった」とうなずいた。左アキレス腱損傷でセットアッパーの石井が長期離脱。チーム最年長右腕は「チームにとってすごく残念なニュース。若手でいい選手はいっぱいいるので、みんなでカバーしたい」と言葉に力