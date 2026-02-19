阪神・ラグズデールが初のシート打撃登板で、まずまずの仕上がりを披露した。梅野、伏見とバッテリーを組み、打者10人と対戦して安打性は2本。元山に右前打、左翼線への二塁打を浴びたものの、他の打者は打ち取り「感覚もよかった。収穫のあるシートでした」と振り返った。出力も徐々に上がっており、この日は149キロを計測。阪神投手では史上最長身となる2メートル3の助っ人右腕は「これからも（出力は）上がると思いますし、