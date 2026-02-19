「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）日本ハム・北山亘基投手（２６）が、今回の合宿初のライブＢＰに登板。アドバイザーのダルビッシュ直伝のツーシームとカーブの変化球も駆使して２９球を投げ、打者６人に対して１安打に抑えた。１７日にレジェンドから指導を受け、改良したツーシームを打者２人目の佐藤輝の初球に投じた。見逃しのストライクとなり「いい軌道で曲がっていましたし動いていた。感覚が良かったんで、そ