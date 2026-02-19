阪神の新外国人・モレッタ（パイレーツ）がシート打撃に登板して高寺、小幡、谷端に3連打されるなど1失点。打者6人に計27球を投じ被安打3と結果は良くなかったが、随所に片りんを見せた。この日は通訳が不在で登板後の取材はなかったものの、藤川監督は「1度目（ライブBP）からスピードが7キロも上がっている。彼は生粋のリリーバーですからスイッチのオンとオフがはっきりとしている。そのあたりは十分な段階を踏んでいると思