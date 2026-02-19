今春キャンプからこけしバットを手にする木浪が好調だ。シート打撃でラグズデールから右翼へ強烈なライナー。岩貞からは右中間突破の二塁打を放った。こけしの頭のように太いグリップエンドの相棒で、2打席ともに安打性を記録した。「オフに自分の中でしっくり来たので使ってみたけど、まだ始まったばかり。どうなるかわからない」酸いも甘いも知る8年目の31歳は、シーズン前の快音に一喜一憂などしなかった。昨季は打率・19