評価を上げる阪神のドラ2・谷端がシート打撃でも存在感を示した。新外国人のモレッタとの対戦。1死一、二塁から2球目、内角高めの速球を腕をたたんで中前へはじき返す適時打を放った。「1球目のファウルの時にヘッドが出てきてなかったので、目線を前に置いて、差し込まれないよう意識した」と対応力の光った一打に胸を張った。ドラ1・立石の不在が続く中「もちろん負けたくない気持ちはありますけど、やるべきことをやって