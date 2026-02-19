「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）宜野座に福の神来たる−。落語家の笑福亭鶴瓶（７４）が１８日、阪神の沖縄・宜野座キャンプを初訪問した。激励を受けた藤川球児監督（４５）は、グラウンドでナインに向けた訓示を依頼。このサプライズ要求を快諾すると、円陣での声出し役も務めるなど爆笑を呼んだ。最後には「御利益」を求める選手が次々にボディータッチ。すかさず「俺はビリケンさんか！」とツッコミを入れるなど、