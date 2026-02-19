▼アサカラキング（斎藤誠師）好気配を保っている。（前に行けなかった）前走は位置取りの差。ブリンカーの効果はあった。得意の1400メートルで期待したい。▼アルテヴェローチェ（北村助手）前走は収穫の大きいレースだった。馬の後ろにつけて落ち着いて走れた。落ち着いて競馬ができれば。▼カンチェンジュンガ（庄野師）坂路で坂井を背に、いきっぷりが良かったですね。阪神の馬場も問題ないので展開が向いてくれれば。