阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（６８）と、日本ハム・新庄剛志監督（５４）のぶっちゃけ対談第３回。作戦面だけではなく、２５年１１月に阪神から日本ハムへ移籍した島本浩也投手（３３）への期待なども語り合った。◇◇日本ハム・新庄監督（以下、新庄）「そういえば、岡田さんが打席の途中で原口くんに代えてホームラン（※１）を打ったでしょ？去年、あれをマネしたんですよ。水谷くんを出そうと思って、奈良