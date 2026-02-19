沖縄県宜野座村で春季キャンプ中の阪神に18日、福の神が来た。藤川球児監督（45）と親交がある虎党の落語家・笑福亭鶴瓶（74）が異例のグラウンドでの選手激励をした。スマホの待ち受け画面にすると幸運を呼ぶという“都市伝説”を持つ有名人の御利益にあやかろうと、虎ナインはボディータッチで歓迎した。11日に石井大智投手（28）が左アキレス腱を損傷。暗いニュースが先行したキャンプ地は“歩くパワースポット”の来訪で笑顔