女子スロープスタイル決勝技を繰り出す岩渕麗楽＝リビーニョ（共同）スノーボード女子スロープスタイルの岩渕麗楽は3度目の大舞台でも表彰台に届かなかった。1、2回目の転倒で出遅れ、逆転を狙った3回目もジャンプの着地が乱れた。「3本とも決め切れなかった、ふがいなさが一番ある」と悔しがった。風の状況を見ながら、ルーティンを少しずつ変えた。技の引き出しの多さは岩渕の強みだが、この日は、スピード調整が課題だっ