阪神・右脚の肉離れで別メニュー調整中のドラフト1位・立石（創価大）が、具志川でリハビリ最終章の幕開けを告げる快音を響かせた。故障後初めて屋外で投手の投げたボールを打ち、51スイング中7本の柵越えをマーク。通常より2メートルほど短めの距離ながら、広角に豪快な打球を連発し長打力を誇示した。17日に具志川に合流し、藤川監督から「次の段階へ進むため、ペースを上げていく」とステップアップを明言された翌日、早速