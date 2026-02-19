フリーアナウンサーで、デイリースポーツの競馬Ｇ１コラムを担当している皆藤愛子（４２）がこのほど、都内で写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」（小学館、１９日発売）の取材会を行った。撮影はオーストラリアのケアンズで実施。２０１０年以来３冊目の写真集に「前回の写真集から１６年たっていることにびっくりして、結構悩みましたけど（デビュー）２０年というちょうど節目だったこともあって出させていただきました」と笑顔で話し