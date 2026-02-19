スバルが8年ぶり出展へ 「GC8」など名車展示 ノスタルジック2デイズ2026スバルは、「第17回ノスタルジック2デイズ2026」に出展します。同イベントへの参加は8年ぶりとなります。今回は「過去を修復することではなく、未来へと絆をつなぐ」をテーマに掲げ、長期保有するオーナーに向けた技術的な取り組みや、ブランドを象徴するヘリテージモデルの展示を行います。【画像】いまでも超カッコイイ！ 「初代」を画像で見る（18枚）