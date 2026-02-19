ウクライナでは戦闘の長期化で兵力不足が指摘されています。いつ誰が戦場にでるかわからない今、若者らに前線で生き延びるための軍事訓練を行う元兵士を取材しました。ウクライナ西部で学生らに軍事訓練の授業を行っているのは、激戦地での戦闘を経験したタラスさん。前線での任務に備えて、装備の知識や武器の扱い方を教えています。ウクライナでは、去年秋から大学でもこうした軍事訓練が義務化されています。元ウクライナ兵・タ