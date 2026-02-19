「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）修正力の高さを見せた。阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝がシート打撃で新外国人のモレッタから“適時打”。次の第５クールにはプロ初のオープン戦が控える中、アピールを誓った。１死一、二塁で迎えた助っ人との対戦。初球直球をファウルとし、悔しげな表情を見せた。「ヘッドが出てきてなかったので、とにかく目線を前に置いて差し込まれないように」。続く内角へ