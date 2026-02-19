「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）徐々にギアが上がってきた。阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が来日後初めてシート打撃に登板し、打者６人と対戦。２７球を投じて被安打３という結果も、藤川監督は「１度目（９日のライブＢＰ）からスピードも７キロくらい上がっていますから」と調整の順調ぶりを明かした。角度のある直球で押し込み、独特の軌道を持つ「魔球」スライダーで空振りを奪