「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）阪神の元山飛優内野手（２７）がシート打撃でマルチ安打を放ち、不動の正二塁手・中野に待ったをかけんばかりの猛アピールを続けている。新外国人のラグズデールから右前打、左翼線二塁打と広角に打ち分けた。「（手応えは）全然。差し込まれただけです」と表情を崩さなかったが、対外試合初安打を放った１４日の楽天戦（宜野座）に続き、バットで存在感を見せた。内野全てをこなす